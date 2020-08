MP sobre saques do FGTS é derrubada, e Câmara deve apresentar projeto ampliando saques

Saques de R$ 1.045 por contas ativas e inativas para cada trabalhador continuam permitidos segundo o calendário estabelecido pela Caixa

O governo conseguiu costurar um acordo para que a medida provisória 946, sobre os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fosse retirada da pauta da Câmara nesta terça e, com isso, perdesse sua validade, já que o prazo expirava nesta quarta-feira, 5. Foram 294 votos a favor da retirada de pauta e 148 contra. A derrubada da MP teve amplo apoio dos partidos do Centrão, mas também de legendas como DEM, MDB e PSDB. A oposição foi contra a derrubada da medida.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que há um acordo para que seja apresentado um projeto de lei. “Conversei com Vitor Hugo e temos dois caminhos, primeiro um decreto legislativo regulamentando os efeitos da MP até o dia de hoje, garantindo o saque daqueles que tem benefício e direito e depois a possibilidade de um projeto de lei, naquilo que tem acordo para que possamos votar o mais breve possível”, disse. Posteriormente, ele afirmou que a via do projeto de lei seria o que garantiria mais segurança jurídica. “Votamos a urgência amanhã e vota o projeto na próxima quarta-feira, 12, organizando os efeitos da medida provisória”, disse Maia. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), comemorou a derrubada. “Vamos ter chance de debater a garantia do saque para todos os que precisarem em um projeto de lei a parte”, disse.

Fonte: Itatiaia