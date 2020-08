Beirute: Militares brasileiros em missão no Líbano estão bem após grande explosão

Após uma forte explosão na região portuária de Beirute, na tarde desta terça-feira, 4, a Marinha do Brasil informou, em nota, que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima (FTM), em missão no Líbano, “estão bem e não há feridos”.

“A Marinha do Brasil (MB) informa, com relação à explosão ocorrida em Beirute, hoje, que todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da MB estão bem e não há feridos”, diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa da Marinha.

A FTM faz parte da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), que tem por missão monitorar a cessação de hostilidades e o respeito a “Blue Line” – a fronteira entre a República do Líbano e o Estado de Israel – além de apoiar o governo libanês na região do sul do país.

“A Fragata Independência encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão. Outras informações serão passadas tempestivamente”, afirma outro trecho da nota da Marinha.

A explosão deixou centenas de feridos e danificando edifícios, casas e escritórios em seu entorno. Segundo a agência de notícias estatal, a fonte da explosão foi um incêndio em um armazém de fogos de artifício perto do porto, mas as causas não foram esclarecidas.

O Ministério da Saúde do país informou que centenas de pessoas ficaram feridas após a explosão. Nas redes sociais, moradores relatam que janelas de edifícios e de casas estilhaçaram.

Imagens mostram uma enorme nuvem vermelha no céu da capital minutos após a explosão, enquanto bombeiros e forças de segurança iam para o local tentar apagar o fogo e reduzir os danos.