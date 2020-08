Kalil anuncia abertura de lojas em BH

Setor vai abrir as portas na quinta, sexta e sábado

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou em coletiva nesta terça-feira (4) a primeira fase de abertura do comércio na cidade a partir desta quinta-feira (6).

Devido à aproximação com o “Dia dos Pais”, ele decidiu abrir as portas das lojas na quinta, na sexta e no sábado. No domingo, na segunda e na terça-feira as atividades ficarão fechadas e retornam na quarta.

A partir da semana que vem, os estabelecimentos que se enquadram nesta primeira etapa de reabertura poderão funcionar de quarta a sábado. Nos outros dias da semana terão de ficar fechados.

O prefeito enviou um recado para que a população siga com as medidas de proteção. “A pandemia não passou. A guerra não acabou. Se Belo Horizonte entrar em festa, os números vão subir. E não duvidem que o prefeito feche a cidade novamente. Queremos a estabilização dos números para mudar de fase”, afirmou Kalil.

Desde 29 de junho apenas serviços essenciais funcionam na capital, que antes chegou a ter duas fases de reabertura gradual.

De acordo com boletim divulgado pela administração municipal nessa segunda-feira, a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 83,8%% e a de enfermaria é de 67,1%. Pelas regras anunciadas na semana passada, para começar a flexibilização a ocupação dos leitos de terapia intensiva precisaria ser menor que 70%.

A capital mineira tem 552 mortes por covid-19 e 21.072 casos confirmados.

Poderão reabrir a partir da próxima quinta:

– todo o comércio varejista não contemplado na fase do controle;

– comércio atacadista da cadeia de comércio varejista;

– cabeleireiros, manicures e pedicures;

– shopping centers, centros de comércio e galeria de lojas;

– atividades no formato drive-in.