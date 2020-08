Boletim Epidemiológico retifica total de óbitos em Sete Lagoas

O número de notificações de casos suspeitos de Covid-19 na cidade cresceu 2,8% nas últimas 24 horas, chegando a 7.486 desde o início da pandemia. Hoje são 1.479 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas e 3.516 testes com resultado negativo.

Com 37 novos casos confirmados, de 18 mulheres e 19 homens, Sete Lagoas tem agora 974 casos positivos de Covid-19, sendo 14 pacientes hospitalizados, 161 com sintomas leves se recuperando em isolamento domiciliar e 783 pessoas (80% dos infectados) já curadas.

Retificação

A Vigilância Epidemiológica do Município atualizou o número de óbitos confirmados por Covid-19. “Dos quatro óbitos informados no boletim de ontem, um não se tratava de morador de Sete Lagoas. Durante a verificação de rotina de dados, a família de uma das vítimas alegou que, apesar de ter apresentado um endereço de Sete Lagoas no momento da notificação, o paciente era morador da cidade de Capim Branco”, informa a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Sueli Lacerda.

Desta forma, retificando a informação, não são 17 óbitos de moradores de Sete Lagoas por Covid, mas sim 16. A taxa de letalidade da Covid na cidade, com esta correção no número de óbitos, é agora de 1,6%.

Hospitalizados

Ao todo são 36 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias. Destes, 26 já testaram positivo para Covid, dos quais 14 são de Sete Lagoas, cinco de Paraopeba e um de cada uma das cidades: Capim Branco, Abaeté, Caetanópolis, Prudente de Morais, Vespasiano, Baldim e Papagaios. Dois deles já tiveram resultado negativo para Covid e oito aguardam resultado de exames.

Hoje são quatro pacientes internados no Hospital Municipal, todos em leitos de enfermaria, 27 no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo 11 em UTI, quatro no Hospital da Unimed, dos quais dois em leitos de UTI, e um na UPA 24 Horas, em enfermaria.

Entre os 36 pacientes hospitalizados, são 23 em leitos de enfermaria. Dos 13 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, oito são por pessoas de Sete Lagoas, três de Paraopeba, um de Abaeté e um de Baldim. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid é de 28% nesta terça-feira, 4.