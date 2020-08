Uma luta invisível travada pela diretoria do Democrata

Democrata segue trabalhando nos bastidores para se manter de pé

Já se passaram 5 meses da vitória acachapante do Democrata sobre o Guarani por 4 a 0 em Divinópolis. Aquele jogo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro do Módulo II e, o torcedor Alvirrubro nem sequer imaginaria que a temporada seria interrompida em seguida sem data para seu retorno.

A partir deste momento, a diretoria começou a trabalhar nos bastidores. Sem futebol, Daniel Calazans, diretor de futebol passou a dedicar-se a melhorias da Arena do Jacaré. Renato Paiva, que até aquele momento ainda era Diretor Administrativo ao lado do Dr. Lucas Siero, diretor jurídico, trabalhavam para cumprir as obrigações salariais dos funcionários e a conseguir formas de fazer com que a máquina não paresse de girar.

Com o passar dos dias, as obrigações estatutárias do Democrata começaram a ser cumpridas. O primeiro passo foi a eleição do conselho deliberativo do clube, realizada no dia 15 de junho. Com chapa única encabeçada pelo administrador e bacharel em Direto Gustavo Guerra Gonçalves, tinha ainda como vice-presidente Luis Fernando Gomes de Castro, 1º Secretário Adriano Cota Barros, e 2º Secretário Denílson Paiva Leite.

A primeira missão do novo conselho deliberativo foi convocar eleições para diretoria executiva do clube. Em 15 dias já estavam eleitos os novos comandantes do Jacaré. Novamente em chapa única, a eleição ocorreu no dia 1 de julho e, Renato Paiva agora era eleito de forma oficial presidente do Democrata, já que vinha exercendo essa função. Ao seu lado Paulo Daniel Gonçalves, o “Paulinho do Beco”, assume como vice-presidente com a missão de conduzir o Democrata pelos próximos 3 anos.

Sem futebol a nova diretoria começou a agir com inovação. Apostou nas novidade e tendências de mercado da atualidade, ações com parcerias para disputar torneios de futebol on-line, até um campeonato próprio de futebol on-line contando inclusive com venda de ingressos virtuais para torcida e recentemente, fechou uma parceria com uma empresa de cartões de crédito para arrecadar fundos e ajudar o Democrata a equilibrar suas finanças.

O iminente retorno do Campeonato Mineiro do Módulo I e a possibilidade de uso da Arena do Jacaré pelos clubes da capital, fez com que a diretoria acelerasse os ajustes a serem feitos no estádio. Com a renovação dos laudos pedidos pela Policia Militar, Bombeiros Militar e Ministério Público, a casa do Democrata ficou de portas abertas para receber os seus irmãos da capital. Mas as negociações não evoluíram e acabou que Arena não recebeu nenhum jogo do Modulo I.

Ainda sem uma data ou sequer uma previsão de retomada do Mineiro Módulo II, o Democrata é uma das únicas equipes que manteve praticamente todos os jogadores de seu elenco sob contrato. A exceção fica por conta do lateral esquerdo Silas, que recebeu uma proposta para jogar no futebol de São Paulo e Guilherme, que foi para a Europa jogar pelo Ovarense de Portugal. Podendo ainda inscrever mais 6 jogadores na competição, o agora diretor geral, Daniel “Secão”, informou à nossa reportagem que já está no mercado a procura de reforços.

A diretoria segue agora a espera do posicionamento da Federação Mineira de Futebol, para seguir na luta pelo acesso à elite do futebol mineiro. O Democrata segue na quinta posição da competição, com 1 ponto apenas de diferença do quarto e terceiro colocados. Restando ainda 5 rodadas para encerrar a fase de classificação do Módulo II, o Democrata tem o melhor ataque da competição.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo