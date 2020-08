Grave acidente na MG-10 faz uma vítima fatal e deixa quatro feridas

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um capotamento que ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (3), na altura do km 91 da MG-010, em Jaboticatubas, sentido Santana do Riacho.

Os cinco ocupantes do veículo estavam em uma caminhonete de modelo Hilux. De acordo com informações, as vítimas são de Sete Lagoas e Paraopeba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete caiu em uma ribanceira. Uma mulher ficou presa às ferragens e morreu no local.

Os demais envolvidos no acidente foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte com escoriações generalizadas.

*Em atualização