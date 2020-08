Sete Lagoas registra novos óbitos por Covid-19; confira o boletim de hoje

A Prefeitura de Sete Lagoas inaugura, nesta terça-feira, 4, mais dez novos leitos de UTI destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19, no Hospital Municipal. A montagem desses leitos foi feita com recursos destinados a Sete Lagoas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e arrecadados pelo Fundo Emergencial criado pelo Município para financiar ações de combate à pandemia na cidade. Com este novo aporte, Sete Lagoas passa a contar com 56 leitos de UTI destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid.

O número de casos suspeitos subiu 1,4% desde sábado, chegando a 7.276 desde o início da pandemia. Agora são 1.315 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas e 3.467 casos que já foram descartados por exames. Quatro óbitos confirmados e um suspeito foram registrados neste domingo. Três deles ocorreram no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), sendo dois homens, de 59 e 67 anos, e uma mulher de 93 anos. O outro óbito confirmado ocorreu no Hospital da Unimed, um homem de 96 anos. Lá também ocorreu o óbito suspeito, um homem de 82 anos.

Entre sábado e hoje foram confirmados mais 40 casos em Sete Lagoas: são 14 mulheres e 26 homens. O número de positivos desde o início do monitoramento agora é de 937, entre eles são 17 óbitos, 12 pessoas internadas, 181 em isolamento domiciliar e 727, ou seja, 77% dos contaminados, já curados.

Hospitalizados

Sete Lagoas tem hoje 33 pessoas internadas, entre pacientes do município e de outras cidades da região. São 25 em leitos de enfermaria e oito de UTI. Sem contabilizar os dez novos leitos que serão entregues esta semana, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes Covid é de 18%. Dos oito leitos de UTI ocupados hoje na cidade, cinco são de pacientes de Sete Lagoas e três de Paraopeba. Há ainda dois pacientes em leitos de enfermaria no Hospital Municipal.

No HNSG são 28 pacientes internados (seis em UTI), no Hospital da Unimed há dois pacientes em leitos de UTI e na UPA 24 Horas temos um paciente em enfermaria. Entre os 33 pacientes internados hoje, 21 já tiveram resultado positivo para Covid. São 12 de Sete Lagoas e os demais são de cidades vizinhas. Doze pacientes aguardam resultados de exames.

Comparativo

O quadro abaixo compara a situação epidemiológica de Sete Lagoas e outras quatro cidades mineiras do mesmo porte, com população entre 220 mil e 280 mil habitantes. Os dados foram retirados de informes das Secretarias Municipais de Saúde de cada um dos municípios.