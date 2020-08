“Operação Impacto” divulga resultados do final de semana em Sete Lagoas

Apreensão de arma de fogo na sexta-feira, dia 31 de julho de 2020

No dia 31 de julho/20, por volta das 20:43 horas, policiais militares de Sete Lagoas, durante a operação Impacto, avistaram uma menor em atitude suspeita, embarcando em um moto táxi em frente ao terminal urbano de transbordo, no Centro. Ao ser verificada a mochila, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação artesanal, que a menor alegou ter adquirido por R$200,00 (duzentos reais), sem informar a procedência, além da quantia de R$200,10 (duzentos reais e dez centavos). A menor I.L.G.A, de 16 anos, foi apreendida e conduzida a Delegacia de Polícia, junto com a arma localizada.

Grande apreensão de drogas em Sete Lagoas durante o dia 01 de agosto – sábado

Durante todo o sábado, 01 de agosto de 2020, a operação “Impacto” gerou resultados bastante positivos para a segurança pública na cidade. Os policiais militares apreenderam quantidade significativa de drogas, dinheiro produto do tráfico, armas, munições, balanças de precisão e veículos. Foram presos quatro autores de tráfico, em diferentes bairros da cidade.

Na rua Doutor João Batista, bairro Santo Antônio, foi preso o autor T.C.S, de 32 anos e na residência dele apreendida a quantia de R$1.157,00, 71 pedras de crack, 08 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha, 01 aparelho celular, 01 porção de ácido bórico, quantidade pequena de éter, cloridrato de lidocaína (usado na mistura de cocaína) e diversos plásticos usados para acondicionar a droga.

Ainda no bairro Santo Antônio, na rua Sabinópolis, de posse de um mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram 01 tablete de maconha, 01 balança de precisão, R$100,00, 22 cartuchos de revólver calibre .38, 255 gramas de maconha, 160 gramas de cocaína e um aparelho celular. A autora L.C.M.A de 23 anos foi presa e conduzida a Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido.

Em continuidade a operação Impacto, os militares prenderam R.C.R.A, de 27 anos, na rua Guimarães Rosa, no bairro São João. Com ele foi encontrada a quantia de R$13.015,00 (treze mil e quinze reais), uma faca, 01 capacete, 01 balança de precisão, 19 porções de maconha, 01 porção de maconha, 01 porção de crack, 02 cartuchos de revólver calibre. 38, 01 cartucho de espingarda, 01 celular, 02 placas de coronha de revólver, uma nota de um dólar, 01 revolver calibre .38, marca Taurus e 01 motocicleta.

Ainda nas proximidades, na rua Pedra Azul, bairro Esperança, os policiais militares prenderam D.C.A, 27 anos, e na residência dele localizaram 01 faca, 01 tesoura, sacolas plásticas usadas para embalar drogas e 01 porção de maconha.

No bairro Belo Vale, os policiais militares da Rotam, da cidade de Belo Horizonte, que trabalhavam em cobertura ao policiamento ordinário na cidade de Sete Lagoas durante a operação “Impacto”, localizaram em duas residências diferentes na rua Sérgio Teixeira Rocha os seguintes materiais: 10 buchas de maconha, 02 porções de cocaína, R$718,70 em dinheiro, 10 buchas de maconha, 02 porções de cocaína, 17 porções de maconha, 65 pinos de cocaína, 01 aparelho celular, panelas, pinos de vazios, usados para acondicionar drogas e éter, todos esses materiais utilizados na preparação das drogas. Foram presos R.C.M.S, de 30 anos, G.A.P.M, de 23 anos e apreendido o menor C.H.P.M de 17 anos. Autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia e todo material apreendido.

As apreensões de drogas continuam no domingo, dia 02 de agosto/20 por toda a cidade de Sete Lagoas

No domingo, dia 02 de agosto, em continuidade a operação “Impacto”, os militares da cidade de Sete Lagoas, receberam denúncia da comunidade, de que no bairro Verde Vale, indivíduo estaria entregando drogas utilizando uma motocicleta. O autor M.M.O.J, de 23 anos foi visualizado em uma motocicleta, tentou evadir, mas foi abordado pelos policiais militares, sendo encontrado com ele quantidade pequena de maconha. Na residência do autor os militares apreenderam 01 bucha de maconha, 01 balança de precisão, recipiente contendo sementes de maconha, diversas embalagens plásticas utilizadas para embalar drogas, R$470,00, 01 aparelho celular, uma arma de pressão. O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia e a motocicleta foi apreendida.

Ainda no domingo dia 02 de agosto/20, durante patrulhamento pela comunidade de Wenceslau Bráz,os militares avistaram um veículo Gol e o condutor demonstrou bastante nervosismo ao avistar as viaturas policiais. Ao ser dada a voz de parada, um dos passageiros, identificado como C.S.O, de 44 anos, arremessou um objeto pela janela do veículo, que os militares identificaram como sendo 14 pedras de crack. O condutor F.A.S.A, de 27 anos, apresentava notórios sinais de embriaguez e foi conduzido a Delegacia de Polícia. Com o autor C.S.O, os militares também localizaram um cachimbo utilizado para o consumo de crack. Autor também foi conduzido a Delegacia de Polícia, junto ao material apreendido.

No bairro Jardim dos Pequis, policiais militares da Rotam, da cidade de Belo Horizonte, receberam informações de que indivíduos estariam portando uma arma de fogo em uma mata próxima a rua Doutor Teodoro Francisco Chagas. Ao se aproximarem do local, foram avistados dois homens que evadiram e deixaram uma espingarda Calibre. 28, carregada com um cartucho. A arma foi entregue na Delegacia de Polícia.

Após novamente receberem denúncia da comunidade, os policiais deslocaram até a rua José Aniceto, no bairro Orozimbo Macedo, onde perceberam a movimentação intensa de pessoas dentro de um imóvel, já conhecido como local de vendas de drogas. No local, foi encontrada a autora J.C.F, de 26 anos e outros indivíduos que foram liberados por não estarem diretamente envolvidos ao crime de tráfico. Foram localizadas 92 pedras de crack, 12 papelotes de cocaína, 02 celulares e R$318,00. A autora foi conduzida a Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Organizacional- 25º BPM