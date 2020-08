Parque Náutico da Boa Vista vai ganhar nova área de lazer

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, iniciou as obras de construção de uma nova praça dentro do Parque Náutico da Boa Vista. A praça será implantada no lugar do antigo bowl de skate, que já se encontrava aterrado desde o início da pandemia.

Segundo um relatório feito pela Secretaria Adjunta de Esportes, há dez anos, o local tem sido um problema para o município, frequentemente notificado pelo Ministério Público e pela Vigilância Sanitária pelo acúmulo de água e sujeira, propiciando a criação de focos de dengue na região. Entretanto, no início deste ano, a ordem foi mais severa por parte do MP, que exigiu a interdição ou reforma do bowl. No local também eram descartadas garrafas pet, latas, animais mortos, preservativos e lixos diversos, além do risco de queda de crianças ou até mesmo de adultos.

Diante disso, foi decidida a construção de uma praça com iluminação, mesas, bancos e paisagismo. Por outro lado, ficou combinada com skatistas da cidade a construção de uma nova pista, mais moderna, em um novo local a ser disponibilizado pelo município. Com a decisão, a Prefeitura atende ao Ministério Público, à Vigilância Sanitária e aos esportistas da modalidade.

O secretário adjunto de Esportes, Fabrício Fonseca, lembra dos problemas ocasionados pelo antigo bowl. “Foram dez anos de problemas com essa pista, que não era usada nem mesmo pelos skatistas. O município já gastou muito com a limpeza do local, que é um grande risco de proliferação do foco de dengue ou até para acidentes com crianças. Vândalos jogam todo tipo de lixo, enfim, vamos fazer um ambiente bonito, seguro e familiar e não vamos desamparar os skatistas. Eles sabem que sempre podem contar conosco e vamos construir uma pista mais moderna e sem problemas”, explica. As obras tiveram início na última semana e a previsão de conclusão é até o final de agosto.