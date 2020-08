Pagamento de acertos da Prefeitura tem nova escala

Dando continuidade ao compromisso com o funcionalismo público municipal e também com ex-servidores, o prefeito Duílio de Castro anunciou, na manhã desta segunda-feira, 3, uma nova escala de pagamento das rescisões trabalhistas não pagas, inclusive, por gestões anteriores.

A nova escala, a ser paga no próximo dia 17 de agosto, contempla os contratos de quem tem a receber até R$ 2.100,00, mesmo aqueles que já receberam o acerto de até R$ 1.900,00 em março. Naquele mês, 56% dos contratos foram quitados. Com a pandemia do novo coronavírus, o fechamento de grande parte das atividades comerciais e a redução drástica da arrecadação, os pagamentos tiveram que ser suspensos temporariamente.

“Nossa equipe econômica fez um grande trabalho para que pudéssemos voltar a honrar nosso compromisso com o servidor, uma obrigação que gestões anteriores não cumpriram”, afirmou o prefeito Duílio de Castro. Segundo o prefeito, esta escala vai atender a quase dois mil contratos. Somados, serão mais de cinco mil acertos pagos desde março, de um total de mais de sete mil rescisões. “Continuamos empenhados em manter os salários em dia e quitar os acertos, afinal, é o servidor público que faz a administração andar”, completou o prefeito.

Recadastramento

Quem já se recadastrou em março para receber o acerto de até R$ 1.900,00 não precisa se recadastrar novamente e vai receber automaticamente, no dia 17 de agosto, seu segundo acerto de maior valor. Já quem tem acerto a receber entre R$ 1.901,00 e R$ 2.100,00 deve realizar o recadastramento por telefone de 4 de agosto, a partir do meio-dia, a 10 de agosto, também até às 12h. O atendimento funciona pelos números (31) 3779-7329 e 3779-7337, de 9h às 16h. Outra opção é o recadastramento online, pelo link recadastramento.setelagoas.mg.gov.br, disponível também a partir desta terça-feira, dia 4, a partir do meio-dia.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas