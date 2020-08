Motorista perde controle, carro capota e invade guarita em Ribeirão das Neves

Apesar da gravidade do acidente, o motorista de 33 anos foi socorrido consciente e levado para o Hospital Municipal de Contagem (HMC) apenas com ferimentos leves

Um motorista de táxi perdeu o controle da direção enquanto seguia pela rua Eduardo Brandão em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, capotou seu carro e invadiu uma guarita no bairro Santa Paula.

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (1º), e o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros apenas com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem (HMC).

O motorista de 33 anos não deu detalhes a respeito de como ocorreu o acidente mas, segundo informações iniciais, ele perdeu o controle enquanto dirigia pela rua, capotou e invadiu a guarita de uma empresa. Fotografia impressionante feita no local mostra como agarrou no portão da guarita que pertence a uma empresa da região. A colisão aconteceu por volta de 8h.

Inicialmente, testemunhas disseram que o homem ficou encarcerado no carro. Entretanto, militares perceberam que ele apenas ficou retido no interior do carro sem conseguir sair pela posição do veículo. Duas equipes do Corpo de Bombeiros apoiaram o socorro.

O motorista estava consciente e orientado e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) o transportou para o Hospital Municipal de Contagem sem lesões graves aparentes.