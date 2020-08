Estados Unidos decidem encerrar pedidos de visto feitos em Belo Horizonte

O serviço, que já estava suspenso devido a pandemia da covid-19, vai ser encerrado definitivamente no dia 14 de setembro

Os Estados Unidos acabaram com os pedidos de visto em Belo Horizonte. O serviço, que já estava suspenso devido a pandemia da covid-19, vai ser encerrado definitivamente no dia 14 de setembro.

O fim dos pedidos faz parte dos esforços nos Estados Unidos para padronizar os serviços de vistos e atender os solicitantes de maneira mais eficaz. Com o fim do serviço aqui em Belo Horizonte, o mineiro terá a possibilidade de protocolar o pedido na embaixada em Brasília e nos consulados do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre.

Ainda que os pedidos não sejam feitos em Belo Horizonte, o escritório da embaixada norte-americana será mantido na capital mineira.

Segundo informou os Estados Unidos, o departamento continuará a promover intercâmbios educacionais e mediar o comércio entre os norte-americanos e os mineiros.