Prefeitura de Sete Lagoas abre 40 vagas de emprego para técnicos de enfermagem

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre vagas para profissionais técnicos em enfermagem para trabalharem na ala Covid do Hospital Municipal.

Quarenta vagas estão sendo disponibilizadas para o cumprimento de uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, divididas em plantões de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, nos períodos diurno e noturno, com remuneração de salário-base a ser informado na seleção, além de 20% de insalubridade sobre o salário.

Os requisitos exigidos para ocupar o cargo são possuir nível técnico em enfermagem e estar com o registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ativo. A necessidade da contratação se dá em função da ampliação de três alas Covid no Hospital Municipal, sendo duas de Terapia Intensiva (UTI), com dez leitos cada, e uma de enfermaria contendo 12 leitos. Interessados podem enviar currículos para o e-mail rhsaude.setelagoas@gmail.com.

Segundo a responsável técnica pela enfermagem do hospital, Ana Gabriella França, os envios de currículos devem ser em caráter de urgência. “É muito bom estarmos com esta necessidade, pois no momento delicado em que estamos vivenciando, com tantos desempregos, a Prefeitura abre 40 vagas. Torna-se um benefício para ambos os lados, tanto para quem é contratado, quanto para a saúde, que terá mais profissionais empenhados em salvar vidas. Quem ganha é a população”, acrescenta.