Sábado (01/08) tem “Duo bi Duo à Brasileira” 

Atenção leitores e amantes da boa música brasileira. A banda Duo bi Duo realizará neste sábado (01), mais uma live show beneficiando o Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’Amato. A live acontecerá no canal do YouTube da banda, com muita animação para quem está em casa e claro, a solidariedade apoiando uma instituição sete-lagoana.

Imperdível!

Sábado (01), a partir das 15h30, tem “Duo bi Duo à Brasileira”, para você curtir em casa e se divertir ao som dos mais variados rítmos nacionais.

INSTITUIÇÃO BENEFICIADA:

✓ Hospital Municipal de Sete Lagoas.

(Toda arrecadação será revertida em fraldas geriátricas).

.

* TRANSMISSÃO:

YouTube/bandaduobiduo.

Acesse o link YouTube/bandaduobiduo, aproveite e se inscreva no canal para acompanhar a LIVE. Clique neste link e conheça a promoção do Voucher 25% OFF!

Da Redação com Pok ta Pok