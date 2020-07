América: Messias é regularizado no BID e pode retornar no clássico

O zagueiro Messias apareceu no Boletim Informativo Diário, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ganhou condição de jogo para realizar sua reestreia pelo América. Messias, estava por empréstimo no Rio Ave, de Portugal, desde janeiro de 2019. O Clube português não exerceu o direito de compra e o zagueiro retornou ao Coelho. Com a saída de Lucas Kal, o jogador que foi revelado pela base americana é um dos favoritos para assumir a titularidade ao lado de Eduardo Bauermann. No próximo domingo, América encara o Atlético, no Mineirão, pelo primeiro jogo da semifinal do Estadual.

Messias se reapresentou ao Coelho na última quinta-feira (30), após passar por uma série de exames físicos e cardiológicos, além do exame de detecção da Covid-19. O zagueiro já participou das atividades e seguirá a readaptação ao grupo nos próximos dias.

Tendo o DNA Formador, Messias atuou por quatro temporadas no profissional do América. De 2015 a 2018, foram 107 jogos e 4 gols anotados com o manto americano. Em 2018, última temporada antes da ida para o Rio Ave-POR, ele atuou em 50 partidas e fechou o ano sendo o atleta do elenco que mais entrou em campo.