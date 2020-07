Cruzeiro vai reavaliar Moreno, e Henrique pode ser liberado em duas semanas

O Cruzeiro treina na tarde desta sexta-feira, às 15h, na expectativa para saber notícias do atacante Marcelo Moreno. No último domingo, contra a URT, o boliviano acabou não atuando devido a um desconforto gastrointestinal. Ele voltou aos planos de Enderson Moreira para a partida contra a Caldense, mas acabou deixando o jogo mais cedo após sentir dores nas costas.

Ele será reavaliado pelo departamento médico nesta sexta-feira. Mas segue com quadro sintomático. O clube aguarda a evolução do caso.

Outro nome que ainda inspira cuidados é o do volante Henrique. Segundo Sérgio Campolina, médico do Cruzeiro, o jogador, que sofreu um grave acidente automobilístico no fim do mês passado, ainda deverá permanecer por mais duas semanas aprimorando a parte física e aumentando a carga de atividades até a liberação por completo para retornar aos treinamentos com o grupo.

Caso a previsão se confirme, ele deverá ser desfalque para o clube na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, marcado para o próximo dia 8 de agosto, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Mineirão.