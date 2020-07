Galo: clube vai em busca de Hulk para reforçar o ataque alvinegro

Apesar das chegadas de nomes como Marrony e Keno, o Atlético segue forte na busca por reforçar seu ataque. O nome mais recente que está na mira do Galo é o do atacante Hulk, com passagens pela seleção brasileira e hoje defendendo o Shanghai SIPG, da China. Hulk já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube, uma vez que está a cinco meses do encerramento do seu vínculo com o time chinês. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Hulk teria, inclusive, o aval do técnico Jorge Sampaoli para ser contratado. O diretor Alexandre Mattos, segundo o jornalista, já entrou em contato com a representante do jogador. O Atlético, por sua vez, tem a política de não comentar possíveis negociações. A assessoria de imprensa do jogador publicou informação afirmando que não houve proposta. Até o momento, o que há de concreto foi uma consulta demonstrando interesse no jogador junto ao seu empresário, Nuno Ferreira.

Hulk está com 34 anos e é certo que seu alto salário pode ser uma barreira para a negociação se concretizar. A concorrência promete ser pesada com clubes de dentro e fora do país interessados no jogador. Além do Palmeiras, Hulk desperta o interesse de times da China, de Portugal, Itália e Turquia. Em entrevista recente, Hulk disse que sua decisão será baseada também no aspecto pessoal. Ele pretende ficar mais perto dos filhos, que moram em São Paulo.