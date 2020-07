Governo de MG anuncia 1ª parcela salário de julho

Os servidores estaduais das áreas de Saúde e de Segurança Pública receberão o salário referente ao mês de julho integralmente no próximo sábado (8), véspera do Dia dos Pais e dois dias depois do quinto dia útil.

Demais servidores, vão receber, na mesma data, o pagamento da primeira parcela, no valor máximo de R$ 2 mil.

A escala de pagamento divulgada por meio de nota, de acordo com o governo Romeu Zema ( Novo) “reflete o esforço do Estado em garantir que todo o funcionalismo seja contemplando com os recursos antes da data comemorativa ( dia dos Pais)”.

Segunda parcela

O governo não informou a data da segunda parcela do pagamento para os demais servidores. “Será divulgada logo que possível”, diz a nota.

“O Governo de Minas tem como prioridade a quitação do salário de todos os servidores e segue acompanhando o fluxo de caixa e a arrecadação estadual, impactada negativamente em função da pandemia de covid-19, para que esse pagamento possa ocorrer o mais rápido possível”, segue a nota do governo de Minas.

Estado de Minas