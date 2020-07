América tenta quebrar um tabu de 15 anos diante do Atlético, no clássico de domingo

Ultima vitória do América sobre o Atlético no Mineirão, já tem 15 anos

No dia 13 de maio de 2005, há mais de 15 anos atrás, foi a última vitoria do América sobre o Atlético. Na ocasião o Coelho brigava para não ser rebaixado para o Módulo II.

No Independência o Atlético não perde para o América há 4 anos e o último triunfo americano, foi na partida de ida na decisão do estadual de 2016.

Para quebrar essa escrita, o técnico Lisca busca em seus treinamentos, neutralizar as principais peças ofensivas do Atlético, assim como fez no empate do último domingo (26), pela primeira fase do Campeonato Mineiro.

Do outro lado da história o Atlético, para manter esse tabu vivo e avançar nas finais do Mineiro, já que o America tem a vantagem de jogar por dois empates, aposta na evolução que o time vem demonstrando nos últimos dois jogos, após o retorno do futebol pós pandemia. O técnico Jorge Sampaoli vem implementando uma nova filosofia de jogo no Atlético, que promete um futebol de posse de bola e ofensivo.

O primeiro jogo da semifinal será disputado no Mineirão, no domingo (02) às 16h. O mando de campo será do Atlético. Já o jogo da volta está marcado para próxima quarta-feira (05), no Independência às 21h30.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo