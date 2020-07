Operação Impacto: PM faz prisões, apreende drogas e dinheiro em Sete Lagoas

Na noite do dia 29 de julho de 2020, por volta de 19h57min, durante a denominada ‘Operação Impacto”, realizada em toda a área do 25º BPM, com a finalidade de prevenir e reprimir a criminalidade, a Guarnição Policial recebeu informações, de colaboradores anônimos, de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no bairro Manoa, na rua Solimões com a rua Cristal.

Ao chegar no local, foi realizada a abordagem do B.C.F.N, de 23 anos, com o qual foi encontrado a importância de R$976,00 (novecentos e setenta e seis reais), em cédulas diversas. Com a chegada da Equipe de Rondas Ostensivas Com Cães – ROCCA, foi localizado dentro de um tijolo, no muro próximo ao local, várias porções de substância semelhante a Crack. Em continuidade às diligências, foi localizado outra porção da mesma substância, próximo ao local.

Na residência do autor, a guarnição teve a entrada franqueada pelos pais do abordado e localizou em seu quarto um tablete de substância semelhante a maconha. Diante disso, B.C.F.N, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material arrecadado.

PRISÃO EM VIRTUDE DE MANDADO.

Na mesma noite do dia 29 de julho de 2020, por volta de 22h42min, durante operação impacto, a Guarnição Policial recebeu informações, de indivíduo que não quis se identificar, dando conta de que um cidadão de nome I. D. S. S, residente no bairro planalto, estaria com um mandado de prisão em seu desfavor. De imediato a guarnição Policial deslocou para o endereço informado, sendo atendida pelo próprio suspeito. Após a realização de busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado na posse do indivíduo, contudo ao ser feita pesquisa junto ao Sistema COPOM da Polícia Militar, foi constatada a veracidade das informações, sendo I.S.S.S, de 24 anos, preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

DISQUE DENÚNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS

Neste mesmo diapasão, no bairro Orozimbo Macedo, por volta de 23h42min, uma Guarnição Policial, realizou verificação de Disque Denúncia, em que informações indicavam a prática de tráfico de drogas. No local, ao perceber a aproximação da Guarnição Policial, um indivíduo de cor negra, evadiu pulando sobre os muros das residências próximas, deixando para trás aproximadamente 48 papelotes de substância semelhante à cocaína, os quais foram arrecadados e encaminhados à Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Organizacional- 25º BPM