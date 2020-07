TJ chega a 18 milhões de atos processuais em trabalho remoto

Em Sete Lagoas, juizado zera todos processos aptos para sentença

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) adotou o trabalho remoto em 16 de março. Desde então, já foram movimentados 17.959.619 atos processuais executados por juízes e servidores.

Os números, apurados até o dia 7 de julho, apontam que foram distribuídos 468.615 novos feitos. Valores bem abaixo dos arquivados: 588.059 processos.

No período, foram assinadas 838.889 sentenças e acórdãos. Outros 1.635.978 despachos foram publicados no Diário do Judiciário eletrônico (DJe) e Portal TJMG.

Servidores e colaboradores movimentaram 14.863.069 atos judiciais, exclusivamente no Processo Judicial eletrônico (PJe).

Processos aptos para sentença em dia

Em Sete Lagoas, o juiz Alessandro de Abreu Borges organizou uma força tarefa para julgar todos os processos cíveis que estavam aptos para sentenças na Unidade Jurisdicional do Juizado Especial – 2º JD. O objetivo foi dar uma resposta célere aos jurisdicionados, ainda que em tempos de pandemia.

O magistrado também exerce a função de diretor do foro. Assim, além das atividades administrativas, conseguiu realizar os julgamento de forma célere e efetiva.

O juiz Alessandro de Abreu Borges comenta que a iniciativa visou trazer aos jurisdicionados uma resposta célere e justa às suas demandas. “Em um esforço concentrado, realizou-se o planejamento estratégico a fim de tornar o trâmite processual mais célere e eficiente”.

O juiz Alessandro Abreu Borges procurou simplificar atos processuais para dar celeridade à prolação de sentenças

Ouça o podcast com o áudio do juiz Alessandro de Abreu Borges:

Fonte: TJMG