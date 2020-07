Subnotificação de violência contra a mulher é assunto de live, nesta quinta-feira (30)

As Delegadas da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Ana Paula Balbino, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Belo Horizonte, e Kiria Orlandi, titular da Deam em Diamantina, participarão, nesta quinta-feira (30), às 18h, de uma live promovida pela ONG Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha. Entre os temas estão os esforços para diminuir a subnotificação dos casos de violência doméstica e familiar, sobretudo durante a pandemia da Covid-19.

Na oportunidade, as representantes da PCMG também vão esclarecer sobre os novos registros oferecidos via Delegacia Virtual e demais ações de enfrentamento dos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Entre os convidados estão ainda a Promotora de Justiça Patrícia Habkouk, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais.

A transmissão será feita na página da Rede no Facebook (https://www.facebook.com/RededeMulheresAltoJequitinhonha/). Haverá também apresentação de atrações artísticas regionais.

A Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha busca erradicar qualquer violência de gênero na região e todo o Estado.

Fonte: Polícia Civil