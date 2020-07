Keno vai em busca do título do Brasileirão e afirma que, não sente a pressão de ser o principal reforço do Atlético

Após estrear na goleada sobre o Patrocinense, Keno se diz pronto para ajudar o Galo a buscar títulos

Keno concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (30) na Cidade do Galo. O atacante de 30 anos, recém contratado foi a novidade do jogo de quarta-feira (29) pelo Campeonato Mineiro, e falou sobre a busca de títulos no Atlético.

Quando questionado sobre a condição de ser a principal contratação do Atlético para temporada, o jogador diz estar preparado para qualquer tipo de competição ou adversidade que possa vir a enfrentar. “Esse tipo de pressão, acho que tem. Independente da competição que vier, eu vou disputar para ganhar, estou com a cabeça focada no Atlético, independente de resultados, eu vou procurar fazer uma grande partida a cada jogo”, respondeu.

“Todos nós queremos conquistar o título do Brasileirão, sabemos que não será fácil, mas com fé em Deus, será um ano muito bom, e cada jogo será uma final que disputaremos”, comentou.

Keno estava há dois anos no futebol Árabe, em 2018 foi negociado para o Egito e depois jogou no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, chegou no Atlético no início do mês de julho e teve pouco menos de 3 semanas para recuperar a forma física.

“Estava muito tempo parado. Cinco meses sem jogar e treinar. A partida me ajudou para pegar rítmo. Me senti bem. O placar nos dá muita confiança. Espero que os dois jogos contra o América sejam muito bons e que a gente saia com a classificação”, acrescentou.

Keno falou também sobre a disputa que o Atlético estará envolvido já no próximo final de semana, as semi-finais do Campeonato Mineiro, contra o América.

“Será um jogo difícil. O Lisca fez uma mudança no segundo tempo que travou totalmente nossa equipe. Mas esse jogo agora será bem diferente e vamos acertar todas as jogadas”, finalizou.

Atlético e América iniciam a disputa por uma vaga na final do estadual no próximo domingo (02). O jogo, marcado para as 16h, terá mando do Galo e será transmitido ao vivo pela Radio Eldorado AM1300 ou acessando o site eldorado1300.com.br.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo