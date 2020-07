Sete Lagoas aguarda mudanças no programa Minas Consciente; veja o boletim de hoje

O Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira, 30, revela que deu negativo o resultado de exame do óbito registrado no Hospital Nossa Senhora das Graças na última terça-feira, 28. Com isso, não existem outros óbitos em investigação na cidade e nove já foram descartados por exames desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, 52 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Sete Lagoas. São 30 mulheres e 22 homens. Agora, o número total de casos positivos no município é de 838, dos quais 651 já estão curados, 16 hospitalizados, 158 se recuperando em casa sem complicações e 13 óbitos.

Com alta de 2% no número de casos suspeitos notificados, agora são 6.767 notificações desde o início da pandemia, com 1.193 pessoas sendo monitoradas e 3.040 que já foram testadas e tiveram resultado negativo.

HOSPITALIZADOS

Hoje são 46 pessoas hospitalizadas na cidade por causas respiratórias. Destas, 28 já testaram positivo para Covid, sendo 16 de Sete Lagoas, quatro de Paraopeba, dois de Abaeté e dois de Inhaúma. Cordisburgo, Capim Branco, Papagaios e Pompeu têm um paciente cada. Nove pacientes já testaram negativo e outros nove aguardam resultado dos exames.

Entre os hospitalizados, são 32 em leitos de enfermaria. Dos 14 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são oito por pacientes de Sete Lagoas, três de Paraopeba, um de Abaeté, um de Caetanópolis e um de Cordisburgo. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid em Sete Lagoas está em 31,8%.

RECOMENDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o apelo para que pessoas com sintomas gripais permaneçam isoladas por pelo menos 14 dias após o início desta situação. O isolamento somente poderá ser concluído depois de finalizado esse período de duas semanas ou em caso de resultado negativo para Covid. “Apesar de todas as recomendações, ainda há pessoas com suspeita da doença que ignoram os protocolos de isolamento, aumentando a transmissão do vírus pela cidade”, afirma o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

TESTES

Em Sete Lagoas, todas as 58 unidades de saúde da Atenção Primária possuem kits para a realização dos testes. Eles são feitos, sempre, a critério médico em observância aos protocolos do Estado e do Ministério da Saúde. São levados em consideração a situação do paciente e a avaliação clínica do profissional de saúde responsável pelo atendimento.

NOVO MINAS CONSCIENTE

O Governo do Estado divulgou ontem modificações no Programa Minas Consciente. Entre as alterações, estão a redução do programa de quatro para três ondas e um reagrupamento das cidades em microrregiões, levando-se em conta as características assistenciais e a situação epidemiológica de cada conjunto de municípios. O programa traz ainda mudanças em relação aos protocolos de segurança que devem ser adotados pelos estabelecimentos comerciais em Minas Gerais, criando um protocolo único para todos os tipos de atividade.

O Município ainda aguarda a divulgação de mais detalhes técnicos por parte do Governo do Estado para que um novo Decreto Municipal seja publicado, e que garanta o atendimento às diretrizes do Minas Consciente. A Prefeitura de Sete Lagoas segue com as orientações das autoridades de saúde, para que a população evite sair de casa e também as aglomerações, mantendo o distanciamento social, usando máscara e reforçando a higiene das mãos. Combater o coronavírus é um dever de todos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas