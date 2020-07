Atlético-MG anuncia o retorno do lateral Mariano, ex-Galatasaray

O lateral-direito Mariano é o mais novo reforço do Atlético Mineiro. O anúncio do retorno do jogador que estava no Galatasaray, da Turquia, foi feito na noite de ontem (29), logo após a goleada por 4 a 0 do Galo sobre o Patrocinense, pelo campeonato Mineiro. Mariano vestiu a camisa do time turco nos últimos três anos. Após o término do contrato com a equipe europeia, o presidente do clube mineiro, Sérgio Sette Câmara, comunicou o fechamento de acordo com o atleta com uma publicação no Twitter ..