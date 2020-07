Prefeitura libera folha de pagamento do funcionalismo nesta sexta-feira

Pelo quinto mês seguido, a Prefeitura de Sete Lagoas vai antecipar o pagamento da folha salarial de todos os servidores da administração direta e indireta. A medida foi anunciada pelo prefeito Duílio de Castro no fim da tarde dessa quarta-feira, 29.

Desde o início da pandemia da Covid-19, a queda de arrecadação de todos os municípios de Minas Gerais foi inevitável. Em Sete Lagoas, a situação não foi diferente e, nos últimos meses, houve queda de até 40% no fluxo de recursos que chegam aos cofres. Uma situação que provoca atraso no pagamento de folhas salariais em algumas prefeituras.

Porém, a Prefeitura de Sete Lagoas continua mantendo o compromisso com o funcionalismo graças a medidas de contenção de gastos adotadas desde o início do atual governo. “É uma questão de prioridade. Mesmo diante de todas as dificuldades, o servidor está sendo o suporte para que possamos dar uma cara nova em Sete Lagoas e essa valorização é uma questão de reconhecimento”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

As folhas salariais de março, abril, maio, junho e agora julho foram acertadas de maneira antecipada já que, por lei, o pagamento pode ocorrer até o 5º dia último do mês subsequente ao trabalhado. Desta vez, o dinheiro será depositado na conta de todos os servidores nesta sexta-feira, 31 de julho.