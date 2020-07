América poupa titulares e vence a URT fora de casa

O América entrou na 11ª rodada do Campeonato Mineiro com classificação garantida para as semifinais da competição. O que estava em jogo contra a URT, na noite dessa quarta (29), era a posição em que terminaria a primeira fase. O time de Lisca venceu fora de casa por 3 a 0, mas terminou em segundo por um triunfo do líder Tombense. O Coelho terá o Atlético pela frente nas semifinais.

Em Patos de Minas, o América poupou seus titulares e ainda sobrou em campo. O time marcou duas vezes no primeiro tempo e completou o marcador na etapa final. Diego Ferreira, Rickson e Vitão construíram o placar do Coelho.

América e Atlético, que se enfrentaram no último fim de semana pela 10ª rodada do Mineiro, vão se encontrar mais uma vez. Agora, serão dois jogos pelas semifinais, o primeiro com mando do Galo no domingo (2) e o segundo com mando do Coelho em 5 de agosto.

O América retomou o Mineiro na liderança, mas foi ultrapassado pelo Tombense na última rodada. Com a vitória, o time de Lisca chegou aos 25 pontos, um a menos que o time de Tombos, que venceu o Uberlândia por 1 a 0. O Atlético terminou a primeira fase na terceira posição, com 22 pontos.