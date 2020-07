Vila Vicentina compra novos equipamentos e maquinários com recursos do Governo Estadual

Em dezembro de 2019 a Vila Vicentina de Sete Lagoas foi contemplada com recursos no valor de R$ 40mil do Estado, através do Termo de Fomento, celebrado com a Secretaria de Estado de Governo, garantido pela Emenda Parlamentar n° 218/2019. O convênio foi assinado no dia 8 de outubro, mas no final do ano que a verba chegou para a entidade.

Com os recursos foram adquiridos equipamentos e maquinários industriais para a UNA (Unidade de Nutrição e Alimentação) da Vila Vicentina de Sete Lagoas.