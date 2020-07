Pesquisador da UFMG defende que Minas torne mais rígido isolamento social

Professor cita medidas adotadas pela capital mineira e os resultados obtidos até aqui pelo município

O pesquisador do núcleo de Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, Francisco Carlos Cardoso de Campos, defende que Minas Gerais torne mais rigoroso por alguns dias o isolamento social para que o número de casos e óbitos de covid-19 comece a cair.

O pesquisador até comemora o fato de o estado estar em um patamar de controle da transmissão da doença próximo do nível 1. Ou seja, um infectado transmite para apenas uma outra pessoa. Mas mesmo assim é preciso controlar mais os contatos pessoais.

“Apesar de Minas Gerais está em instabilidade de casos e em um patamar bastante elevado, nós temos iminência desse número começar a baixar. É um um esforço relativamente pequeno de aumento da taxa de distanciamento social, o chamado isolamento social. É o momento que a gente não pode afrouxar isolamento de forma alguma. Nós temos que fazer como Belo Horizonte conseguiu fazer. Desde o início do mês de julho, Belo Horizonte vem mostrando uma queda consistente no número de casos notificados no dia a dia. Sugere-se que a ocupação de leitos das UTI na cidade vai começar a cair nos próximos dias”, argumentou o pesquisador.

Fonte: Itatiaia