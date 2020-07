Posse restrita de Dom Francisco será no próximo sábado

A Santa Missa com rito de posse canônica do novo Bispo Diocesano de Sete Lagoas será restrita a um pequeno grupo de pessoas, segundo orientação das autoridades municipais, em detrimento da pandemia da Covid-19. De acordo com a assessoria de comunicação da Diocese, marcada para o próximo sábado, 01 de agosto às 10h, a cerimônia será transmitida pela internet.

Natural de Onça do Pitangui (MG) é filho de Francisco Teixeira de Oliveira Sobrinho e Carmelita Cota Teixeira. Nasceu no dia 05 de agosto de 1969, sendo o 4º filho entre nove irmãos. Tem a mãe e um dos irmãos falecidos.

Enquanto cursava Teologia, foi professor de Filosofia e Sociologia na escola estadual de Azurita, munícipio de Mateus Leme (MG). Também fez estágio pastoral na paróquia São Joaquim, em São Joaquim de Bicas (MG); na Pastoral Vocacional Diocesana; na Comunidade São José de Serra Azul, Município de Mateus Leme; e na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Itaúna (MG).

Foi ordenado sacerdote no dia 1º de agosto de 1999, pela imposição das mãos de dom José Belvino do Nascimento, bispo emérito de Divinópolis (MG). Nos 18 anos de sacerdócio, dom Francisco trabalhou em três paróquias da diocese de Divinópolis.

Além dos trabalhos paroquiais, o bispo sempre colaborou em outras atividades em favor da diocese, pastorais e movimentos. Foi coordenador diocesano da Pastoral da Juventude. Lecionou Iniciação doutrinária (Catecismo da Igreja Católica) no Seminário Propedêutico da Diocese. Lecionou Iniciação à Lógica, no Curso de Filosofia da Diocese. É Promotor de Justiça na Causa pela Beatificação do Servo de Deus Padre Libério. Foi assessor diocesano do Movimento de Cursilhos de Cristandade e diretor espiritual diocesano do ECC 3ª Etapa. Foi vigário forâneo por três mandatos e também membro do Conselho Econômico Diocesano como ecônomo adjunto.

No dia 7 de junho de 2017 foi nomeado bispo titular de Fiorentino e auxiliar de Curitiba. Sua ordenação episcopal ocorreu no dia 26 de agosto desse mesmo ano. Dom Francisco é membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e assume o lema episcopal: “Veni ut serviam”, Vim para Servir.

Fonte: Diocese de Sete Lagoas