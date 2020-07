Mais um incêndio é registrado na Serra de Santa Helena; essa já é a terceira ocorrência desde a semana passada

Na noite dessa terça-feira (28), por volta de 21h20, os brigadistas da Serra de Santa Helena combateram mais um incêndio no local. Dessa vez, o fogo estava concentrado nas proximidades da capela.

De acordo com Anderson Favorito, um dos membros da Brigada de Incêndio, a equipe foi avisada sobre as chamas pelo zelador da capela. Com isso, o grupo formado por três brigadistas conseguiu rapidamente chegar ao local e apagar o fogo.

Contudo, a situação geral preocupa. O caso dessa terça é o terceiro do gênero a ocorrer em um período de sete dias. Na semana passada, dois incêndios também foram registrados na região (clique aqui para relembrar). Um deles consumiu um pedaço considerável de vegetação e quase atingiu uma nascente.

“Precisamos do apoio da população para ajudar a preservar o lugar e das autoridades policiais e guarda civil municipal”, alerta Anderson sobre os recorrentes incêndios na Serra de Santa Helena.

O brigadista pede que a população entre em contato com a base da Brigada caso veja algum foco de incêndio no local. O número é (31) 97135-4455.

Para acompanhar o trabalho da Brigada Florestal no Instagram clique aqui e acesse @_brigadaflorestal.

Com Setelagoas.com.br