Presos pela PM suspeitos de roubo e assassinato em Matozinhos

Na terça-feira (28), durante patrulhamento na cidade de matozinhos a guarnição policial abordou M.P.R.S, de 18 anos, que ao ser abordado disse para os policiais, que havia recebido uma ligação de C.G.G.D, de 15 anos , relatando que havia um veiculo Fiat/Uno, produto de furto, escondido em uma grota próximo ao condomínio Algarves, bairro Presidente em Matozinhos.

Através de denúncia anônima, chegou ao conhecimento dos militares que 02 indivíduos estariam desmontando um veiculo em uma grota, no mesmo local relatado pelo abordado. No local, os autores empreenderam fuga ao perceberem a presença dos militares.

Após intenso rastreamento os 02 indivíduos foram localizados e presos. Durante entrevista com um dos autores, este revelou que o automóvel foi levado a àquele local, para a retirada de peças e ser queimado posteriormente, para ocultação de provas, tendo em vista, que o proprietário já estaria morto.

Relatou ainda para os policiais que P.H.S, 19 anos no dia 27 de julho foram com a vítima, A.S.C de 35 anos, para uma casa abandonada, em uma fazenda, para usar drogas. Que ausentou-se por alguns instantes e ao voltar ouviu gritos da vítima e deparou com M desferindo golpes de faca na vítima, dentro de uma caixa d’água.

Acrescentou ainda que tudo foi planejado anteriormente pelas redes sociais, que roubariam o carro da vítima e a executariam em seguida.

Diante da narrativa dos autores, os militares deslocaram à casa da vítima e em contato com seu irmão, este disse que A.S.C, havia saído de carro no dia 27 e até aquele momento não havia retornado nem dado notícias de seu paradeiro.

Novas diligências foram feitas pelos militares, que localizaram o corpo da vítima no local informado pelos autores, apresentando ferimentos de facadas pelo corpo, estando de cueca e blusa de frio, confirmando assim o crime.

Os suspeitos M.P.R.S e P.H.S foram presos e C.G.G.D apreendido, sendo todos os envolvidos conduzidos e apresentados à delegacia de plantão, em Sete Lagoas.

Assessoria de Comunicação Organizacional- 19 RPM