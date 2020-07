Rússia diz que terá vacina contra coronavírus aprovada em duas semanas

A Rússia informou que pode ter uma vacina contra o coronavírus aprovada nas próximas duas semanas. A informação é da emissora de TV norte-americana CNN.

Segundo a rede, as autoridades do país trabalham com a data de 10 de agosto para a vacina do Instituto Gamaleya ser concluída. Os primeiros a receber a imunização devem ser os profissionais de saúde.

Todavia, não há informações sobre a segurança ou eficácia da vacina ou mesmo se os testes em humanos foram concluídos.

Segundo a CNN, o diretor do fundo soberano da Rússia, Kirill Dmitriev, afirmou que “é um momento do Sputnik”, fazendo referência ao lançamento do primeiro satélite do mundo pela União Soviética, em 1957. “Os americanos ficaram surpresos quando ouviram o bipe do Sputnik. É o mesmo com esta vacina. A Rússia chegará lá primeiro”, afirmou.

Cientistas russos dizem que a vacina foi rápida no desenvolvimento porque é uma versão modificada de uma já criada para combater outras doenças. O Ministério da Defesa da Rússia disse, à CNN, que soldados russos serviram como voluntários em testes em humanos.