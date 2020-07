Sete Lagoas: Conselho de Administração Pública visita obras

Um grande apoio que a Prefeitura está recebendo na tomada de decisões quanto a importantes projetos realizados em Sete Lagoas vem do Conselho Municipal de Administração Pública. O colegiado foi criado pelo atual governo e os seus membros acompanharam o prefeito Duílio de Castro em visita às principais obras em andamento em Sete Lagoas.

Fazem parte do conselho os presidentes e representantes da Associação Comercial e Industrial (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista (SindComércio), Associação dos Construtores de Sete Lagoas (Ascon7), OAB de Sete Lagoas e do Unifemm. O colegiado participa de reuniões frequentes na Prefeitura e o cronograma de visitas foi uma oportunidade de conhecer de perto projetos que foram apresentados no Gabinete do Prefeito.

Esta foi a segunda oportunidade de Duílio de Castro detalhar as realizações da Prefeitura. No dia 15 de julho vereadores e representantes da imprensa percorreram cada ponto em regiões diferentes do município. Já na última segunda-feira, 27, foi a vez de o Conselho fazer o roteiro.

A Prefeitura faz mudanças positivas no sistema viário do município. A proposta tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres e ainda garantir o escoamento da produção industrial de maneira eficiente. “São obras que trazem benefícios aos cidadãos e gera confiança para quem pretende investir em Sete Lagoas”, definiu Geraldir Alves, presidente da CDL.

O grupo viu a pavimentação da estrada de Estiva e Silva Xavier, as rotatórias da Barbosa Melo, Escola Técnica e bairro Eldorado, a Praça Barão do Rio Branco e a avenida Marechal Castelo Branco. “São obras úteis e necessárias que faziam falta há muito tempo”, definiu Adriano Cotta, presidente da OAB. “Sete Lagoas vai avançando, crescendo e recuperando um grande tempo de atraso nas obras viárias da cidade”, completou José Roberto da Silva, presidente da ACI.

O prefeito Duílio de Castro apresentou os detalhes de cada obra e ainda apresentou o cronograma de execução e conclusão dos trabalhos. “Estamos mostrando as obras do sistema viário. Estamos melhorando todas as entradas da cidade e fazendo obras de grande retorno para o cidadão. Trabalhamos muito para dar uma nova cara para Sete Lagoas”, comentou Duílio de Castro.