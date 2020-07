Minas se aproxima de 120 mil casos de Covid-19

Ao todo já foram registrados 2.608 óbitos em 378 cidades mineiras; taxa de letalidade no Estado é de 2,1%

De acordo com o informativo estadual, a média de idade das pessoas que morreram é de 70 anos, 58% são homens e pelo menos 83% apresentavam alguma comorbidade como hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares. No total, 378 cidades já registraram óbitos por covid-19 e a taxa de letalidade da doença permanece em 2,1%.

Minas Gerais tem 2.608 óbitos e 119.394 casos confirmados de coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas foram 57 mortes e 2.749 casos confirmados da doença no Estado. Os números são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Ainda segundo a SES-MG, o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentou 1.152% em 2020 no Estado, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Belo Horizonte é apontada como a cidade do Estado que mais registrou casos de Covid-19 em Minas Gerais, ao todo foram 17.715 registros e 482 mortes. Apenas 55 municípios mineiros não registram nenhum caso da doença.