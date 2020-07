Comandante avalia primeiro dia da “Operação Impacto” em Sete Lagoas

Em exclusiva à Rádio Eldorado nesta quarta-feira (29), Coronel Menezes, Comandante da 19ª Região da Polícia Militar avaliou de forma positiva o primeiro dia da “Mega Operação Impacto” iniciada em Sete Lagoas.

A operação conta com o apoio de Comandos especiais de Belo Horizonte e das polícias Rodoviária Estadual e do Meio Ambiente e da aeronave “Pegasus” da PMMG. “Fechamos a administração, utilizando todo o efetivo interno para emprego no operacional em apoio ao 25 º Batalhão, com o objetivo de realmente causarmos um impacto para a população para trabalharmos na prevenção da criminalidade,”disse.

Na avaliação do Coronel Menezes, o primeiro dia foi bastante positivo. “Durante o período da operação não tivemos nenhum registro de crime violento e vale ressaltar que concentramos nossas equipes naquelas áreas em que as estatísticas diárias apontam que há incidências de crimes, mas que no entanto durante a operação teve zero registro,” explicou.

Cel. Menezes ressaltou ainda que, a ” Mega Operação Impacto”, vai continuar e visa além da prevenção a repressão qualificada com a identificação e prisão de infratores contumazes de delitos violentos. ” Vamos fazer um acompanhamento sistemático para retirá-los de circulação e assim dando mais tranquilidade para a população,”enfatizou Cel. Menezes.

Sobre o índice de criminalidade na região de atuação da 19ª RISP, ele afirmou que pode ser destacada de forma bastante positiva a redução significativa dos crimes violentos. ” Tivemos uma redução de 26% desses crimes desde o início do ano, mas o que preocupa neste momento principalmenre são os crimes de homicídios que tivemos uma alteração. Estamos buscando entender essa dinâmica trabalhando de forma conjunta com as Polícias Civil, Polícia Penal, Poder Judiciário, Ministério Público para fazermos o enfrentamento dessa criminalidade, para termos uma paz social,”destacou o Comandante.

Para ele, o apoio da população é fundamental nas ações de segurança pública, principalmente através de denúnicas.” Este apoio é muito importante e pode ser feito através dos nossos canais oficiais, que são o 190 e o 181, respeitando o sigilo das informações,”finalizou Cel. Menezes.