Conexas: direcionado a empreendedores, evento discute as tendências de um futuro que já chegou

Ser um evento disruptivo, direcionado para pequenos empreendedores e pessoas que gostam apreender, evoluir e se inspirar. Este é o objetivo da Conexas, que será realizado no dia 1° de agosto e que devido a pandemia do coronavírus será 100% online. O tema para esta edição é “Bem-vindo ao amanhã”, mostrando que as disrupções e oportunidades fazem parte do presente VUCA – método utilizado pelo exército americano para descrever o mundo atual com volatilidade, incertezas, complexidades e ambiguidade. “Precisamos rever nossa relação com o fracasso e a experimentação. O futuro é agora, é o nosso Modo Beta. Não existe novo normal”, explica Aline Nery, uma das organizadoras do evento.

O Conexas acontece desde 2018 a partir de uma ideia de um grupo eclético de amigos, de diversas faixas etárias e profissões mas com um desejo em comum, mudar o mindset dos empresários daquela cidade, para que eles se abrissem para a transformação digital que já estava acontecendo e ao mesmo tempo gerar um sentimento de construção coletiva, onde um poderia ajudar o outro.

Na ocasião o tema do evento foi A (R)evolução dos Inquietos , inspirado em uma fala de Jorge Paulo Leman na conferência anual do Instituto Milken, em Los Angeles, no qual dizia se sentir como um ” dinossauro apavorado” frente às mudanças que estavam acontecendo no mercado: “ Ora, se o homem mais rico do Brasil estava se sentindo um ” dinossauro apavorado” e lutava para se reinventar, porque nós – pequenos empresários – não deveríamos fazer o mesmo?”, refletiu Aline Nery.

Assim, na 1ª Edição do Conexas em 2018, vieram palestrantes com propostas inovadoras que se envolveram no evento, ajudando a levar novas reflexões para as pessoas.

Foram eles: Marcelo Takahashi – Diretor da VALE, Josef Rubin – da Escola de Empreendedores Conquer e a Letícia Nascimento, uma empreendedora de Sete Lagoas que montou uma startup em Campinas/SP chamada Santa Janela , uma padaria drive thru.

O objetivo era envolver 60 pessoas influentes e formadoras de opinião da cidade mas foram quase 100. Apesar dos poucos recursos a equipe conseguiu organizar um evento diferenciado, desde a sua duração de 12 horas, à recepção aos convidados, passando pelas dinâmicas, comida gourmet, até o Painel em U. As pessoas amaram. Não esperavam por aquilo. ( veja o video do evento em 2018

https://www.facebook.com/215656932543359/videos/234398814002504 )

A solução foi tão poderosa que no ano de 2019 a proeza se repetiu, desta vez com o tema A experiência do cliente!

“ Mudamos o local do evento mas continuamos ousados, e com a mesma mentalidade para enfrentar a incerteza e unir Inquietos. O sucesso permaneceu com a gente , conseguimos colocar mais de 150 pessoas, um crescimento de 40% em relação ao ano anterior “, diz Tiago Pereiras, também da equipe de organizadores.

Dentre os palestrantes, ” Tio Flavio Cultural ” que de uma forma comovente falou sobre empatia. Érika Linhares #nomimimi em cuja apresentação falou que era possível ser feliz e próspero no trabalho. Houve também experiências aromáticas, flashmob rock and roll, e criativo e delicioso buffet gourmet. Vale a pena ver o vídeo de 2019.

2020 e novo amanhã (hoje)

Como será o evento:

– On Line

– No dia 01/08 das 13h às 17h

– Patrocinadores do evento: Santa Helena Valley, Disruptive Futures Institute, Sicoob Credisete, Grupo Empresarial Sinergia, Grupo Empresarial Alvo, Grupo de Mulheres Empreendedoras Helenas, SEBRAE, Unimed, Bufalo Casa e Lazer, City Working, Gráfica Aquarela, site Sete Lagoas e Jornal Sete Dias.

– Perfil do público – pequenos empreendedores em busca do seu “Modo Beta”

– Case 1: Nicholas Haenny co-founder da Nikin Clothes uma startup na Suíça que planta uma árvore para cada item vendido. Ele é também palestrante TEDx

– Dinâmica com o palestrante : Tiago Pereiras – Consultor e Treinador pioneiro em Biohacking, estudioso do comportamento humano, Neuromarketing e Neurociência.

– Case 2 : Samira Bolson, Head of Retail in Dengo Chocolates. Eles criaram uma loja virtual com atendente físico, que esta fazendo muito sucesso.

– Palestra Master com o empresário Roger Spitz presidente do Disruptive Futures Institute, a única plataforma global que ensina como se preparar e prosperar em meio às disrupções.

Informações e inscrições no perfil @conexas7l