Cruzeiro busca goleada contra Caldense para evitar eliminação prematura no Mineiro

Duelo decisivo está marcado para as 21h30 desta quarta, em Poços de Caldas

Depois de golear a URT por 3 a 0 no último domingo, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira para mais um jogo decisivo no Estadual. Quinto na tabela, com 17 pontos, o time de Enderson Moreira precisará, no mínimo, repetir o placar da partida de reestreia na temporada para garantir vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. O adversário da vez é a Caldense, terceira colocada, com 20 pontos, em jogo marcado para as 21h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas.

Apenas uma vitória por três ou mais gols diante da Veterana garantirá o Cruzeiro na próxima fase. Um triunfo simples ou por dois gols faria o clube depender de um empate ou uma derrota do rival Atlético (4º colocado) para o Patrocinense, no Mineirão, em duelo também marcado para as 21h30 desta quarta. Caso não garanta vaga nas semifinais, a Raposa disputará o Troféu Inconfidência com equipes que fecharem o Estadual entre a 6ª e 8ª colocação.

A tarefa não será fácil, pois a Caldense está invicta dentro de seus domínios, com quatro vitórias e um empate (86,66%), e sofreu gols apenas no empate por 2 a 2 diante do Patrocinense, pela sétima rodada. Por outro lado, o Cruzeiro se inspira na façanha obtida no Supercampeonato Mineiro de 2002, quando conquistou o título ao tirar uma diferença de cinco gols de saldo em relação ao adversário.

Para tentar alcançar o primeiro objetivo da temporada, o Cruzeiro terá reforços importantes. Desfalque no jogo de reestreia em função de um incômodo gastrointestinal, o atacante Marcelo Moreno treinou nessa terça e viajou com o grupo para Poços de Caldas. O zagueiro Leo, que havia testado positivo para a COVID-19, fez outro exame, que apontou resultado negativo. Ele também vira opção para Enderson Moreira.

Menos experientes, mas não menos importantes, o volante Jadsom e o meia Maurício também poderão reestrear no Ronaldão. A dupla cumpriu suspensão automática na goleada sobre a URT e deverá ser titular na partida desta quarta. Fica a expectativa sobre quem deixará a equipe para a entrada das novas peças.

O meia Claudinho, uma das esperanças de gol para o decorrer da partida contra a Caldense, disse que o duelo em Poços de Caldas é tratado como “final de Copa do Mundo” pelos jogadores. “Sabemos que vamos enfrentar muita dificuldade, mas não podemos pensar em outra coisa a não ser a vitória. Temos que fazer a nossa parte para garantir uma vaga nas semifinais da competição. É uma final de Copa do Mundo”, analisou

Se não garantir classificação às semifinais, essa será a primeira vez, desde 1957, que o Cruzeiro figurará fora do G4 do Campeonato Mineiro. Há 62 anos, portanto, o clube celeste não sabe o que é terminar o Estadual na 5ª posição.

Caldense

Mais confortável na tabela, ocupando a 3ª colocação (com 20 pontos), a Caldense apenas precisará frear o ímpeto do Cruzeiro para se garantir nas semifinais do Campeonato Mineiro. Até aqui, o time de Poços de Caldas não foi derrotado na competição por três ou mais gols de diferença, o que dá certa segurança ao técnico Marcus Paulo Grippi.

“Será um jogo bem difícil. Estamos cientes que a classificação está perto das nossas mãos, mas futebol é jogado. Se der brecha para time grande, eles vêm e atropelam. Estamos focados em fazer um bom jogo e não jogar com o regulamento debaixo do braço. Vamos jogar nosso futebol para tentar ganhar o jogo”, declarou.

A Caldense tem chance de terminar a fase classificatória na liderança, caso vença o Cruzeiro, o Tombense (primeiro colocado) seja derrotado pelo Uberlândia e o América (vice-líder) tropece diante da URT.

CALDENSE X CRUZEIRO

Caldense

Alyson; Gabriel Tonini, Jonathan Costa, Lucas Mufalo e Verrone; André Mensalão e Lucas Silva; João Vitor, Nathan e Rafael Rosa; Kaique Maciel. Técnico: Marcus Paulo Grippi

Cruzeiro

Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Leo e Patrick Brey; Ariel Cabral e Jadsom (Jean); Maurício, Régis e Stênio; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Ronaldão, em Poços de Caldas (MG)

Data e horário: 29 de julho de 2020 (quarta-feira), às 21h30