Projeto “Arte Salva”: artistas de Sete Lagoas se destacam

Sete Lagoas foi destaque em fase classificatória do projeto do Governo do Estado

A Secretaria Estadual de Cultura e Turismo divulgou o edital do resultado preliminar que apresenta os classificados de Sete Lagoas no projeto “Arte Salva”. O município foi um dos principais destaques com relação ao número de propostas aprovadas e grande parte dos artistas teve o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura no momento de inscrever os trabalhos.

O “Arte e Salva” é uma iniciativa do Governo de Minas que prevê o investimento de R$ 2,5 milhões em projetos artísticos e culturais. O auxílio financeiro para os contemplados será de R$ 1.900,00 e alguns conteúdos apresentados em vídeo poderão ser exibidos no canal de TV aberta Rede Minas. “Consideramos esta fase classificatória excelente para o nosso meio cultural. No total, foram classificados 32 trabalhos de diferentes linguagens, uma demonstração de que nosso meio artístico-cultural é diversificado e forte”, comenta o secretário adjunto municipal de Cultura, Marcos Avelar.

A Secretaria Adjunta de Cultura disponibilizou consultoria e estrutura técnica e vários projetos que receberam o apoio estão entre os selecionados. “É uma pré-seleção, mas a próxima etapa envolverá questões burocráticas e, mais uma vez, vamos disponibilizar apoio aos interessados”, ressalta Marcos Avelar. No número de projetos classificados, Sete Lagoas fica atrás apenas de Belo Horizonte e Uberlândia, as duas maiores cidades em população de Minas Gerais.

A diversidade cultural do município fica evidente quando são analisadas as propostas classificadas. Música, dança, artes cênicas, artes visuais e capoeira estão entre os projetos selecionados. “Recebi a notícia da classificação com grande alegria e alívio. Vivo da música e estamos passando por um momento delicado. O papel da Secretaria Municipal de Cultura foi fundamental, já que o edital não era simples. Pela primeira vez participei deste tipo de processo e considero a experiência como um aprendizado”, avalia a cantora Luciana Almeida.

Quem também considera o processo um aprendizado é o capoeirista Adney Pereira Rodrigues, o Mestre Marinheiro, que vai apresentar a história do negro no Brasil e a capoeira como esporte, cultura e sua importância no meio familiar. “Estou muito feliz. Isso era o que sempre buscava na Secretaria de Educação, Esportes e Cultura. Que ela ensinasse o artista a pescar, a percorrer os caminhos e conquistar”, comentou.

Aproximadamente 700 projetos de Minas Gerais foram pré-classificados. Agora, foi aberto o prazo para que os autores das propostas desclassificadas apresentem recursos em um prazo máximo de cinco dia úteis, contando a partir da disponibilização, na plataforma digital, do formulário de análise de projeto, contendo o parecer de avaliação da Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura.

A Secretaria Adjunta de Cultura de Sete Lagoas está à disposição para esclarecimentos e, quem precisar de apoio para a próxima etapa, deve ligar no (31) 3773-5687 e agendar um horário entre 10h e 16h.

CLASSIFICADOS

Adney Pereira Rodrigues – Mestre Marinheiro

Alan Keller

André Luís Pereira

Carla Costa Ribeiro

Carlos Warley – Mestre Saúva

Carina Marinho de Paulo

Débora Alves da Silva

Erick França Viana – Pinguim

Fernanda Maria de Jesus Mirisola

Gabriela Fernandes Abreu

Geraldo Costa Oliveira

Glauciele Floresta Santana

George Machado

Gilvan Felipe de Almeida Melo

Guillermo Nicolas Girardi

Ilza Maria Gonçalves

João Bastos dos Anjos Júnior

João Victor Espíndula Santos

Kristiany Nascimento Silva

Leonardo Drummond

Leandro Augusto Pereira de Faria – Leo Guto

Luciana Alves de Almeida Ribeiro

Murilo José Gonçalves de Farias

Narciso Soares Filho

Pablo Almeida Maciel Ribeiro – Pablo Sás

Paulo Henrique de Souza – Paulinho do Boi

Rafael Farias Pereira Martins

Ranny Reis

Renata Ataíde

Simone Costa

Tarciso Soares

Valéria Cristiane Olímpio de Souza