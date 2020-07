EXCLUSIVO: Coronel Menezes da 19ª Região da PM, fala sobre a “Mega Operação Impacto” em Sete Lagoas

A Polícia Militar iniciou às 18h desta terça-feira (28) a “Mega Operação Impacto”, envolvendo policiais do 25º Batalhão, com reforço da 19ª Região da Polícia Militar, por meio do emprego da Companhia Tiradentes (composta por policiais militares que servem na área administrativa), do Comando de Policiamento Especializado, por meio da Rotam e do Batalhão de Choque de Belo Horizonte, além dos Comandos de Policiamento Rodoviário e do Meio Ambiente, informou o Cel. Menezes, Chefe da 19ª Região da Polícia Militar em Sete Lagoas. A “Mega Operação Impacto” conta ainda com o reforço do Comando de Aviação do Estado – ComAvE, por meio do emprego de helicóptero da Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo ele, a operação será realizada durante os próximos dias com o objetivo de potencializar a sensação de segurança para o cidadão de bem, coibir a prática de crimes violentos e também para identificar e prender infratores envolvidos em crimes na cidade.

De acordo com Menezes, a operação iniciada nesta terça-feira ainda não tem data para encerramento.

Nesta quarta-feira (29) o Coronel Menezes, por telefone, vai conceder uma entrevista ao programa “Bom dia Eldorado” com Leila Dias, sobre o balanço do primeiro dia da “Operação Impacto”. Ouçam pelo AM1300 ou acessando o site: eldorado1300.com.br.

Sobre os áudios e vídeos que estão compartilhando nas redes sociais, dando conta de uma fuga em massa do presídio de Sete Lagoas, a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar informou que trata-se de “fake news” e alertam para que não sejam compartilhadas informações sem as devidas apurações e confirmações dos fatos.

