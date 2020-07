“Recordar é viver”, diz a letra de uma bela canção de Gilliard.

Recordando as últimas matérias da nossa Conversa Afiada, você leitor (a) poderá fazer uma avaliação dos temas já enfocados recentemente.

Relembrando que estou batendo forte na tecla da importância do voto.

Reveja os títulos:

“Mostre o seu valor”: O trabalho feito durante os quatro últimos anos do Executivo e Legislativo nos municípios será avaliado pelo eleitor nas urnas na próxima eleição.

“Tá chegando a hora”: Haverá sim a dança das cadeiras no próximo pleito porque, quem trabalhou será reconhecido e gente nova chegará para ocupar o espaço de quem não correspondeu.

“Tente outra vez”: Candidato (a) que não tiver estratégia e criatividade de trabalho para conquistar o eleitor não obterá êxito nas urnas.

“Tapinha nas costas”: Pois bem, esse é o tema dessa semana.

Estamos cansados de receber candidatos (as) antes das eleições com o tradicional “tapinha nas costas” para pedir voto.

Perdoe-me o termo chulo, mas os eleitores já estão “de s….. cheio” das falsas visitas e promessas que só acontecem durante as campanhas.

E mais, candidatos (as) que faz uma boa ação e divulga para todos ver, é ato de hipócrita. Chega.

Atente para história abaixo:

– Um zeloso e dedicado empregado de uma cocheira, costumava passar horas, e às vezes dias inteiros, limpando e escovando o pelo de um cavalo que estava sob seus cuidados.

Agindo assim, passava a todos a imagem de que era gentil para com o animal, e que se preocupava com o seu bem estar.

Entretanto, ao mesmo tempo em que o acariciava diante de todos, sem que ninguém suspeitasse, roubava a maior parte dos grãos de aveia destinados a alimentar o pobre animal, e os vendia às escondidas para obter lucro.

Num belo dia o cavalo se volta para o empregado e diz:

“Acho que se o senhor de fato desejasse me ver em boas condições, me acariciava menos e me alimentava mais”.

Moral da História:

“As virtudes declaradas publicamente não passam de vitrines bem cuidadas para acobertar as segundas intenções dos hipócritas”.

Chega de tapinhas nas costas.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha