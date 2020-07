Covid-19: número de casos confirmados em Sete Lagoas assusta; veja o boletim

O Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde desta terça-feira, 28, aponta aumento de 3,6% nas notificações de casos suspeitos de coronavírus nas últimas 24 horas, chegando a 6.432 desde o início da pandemia. A cidade tem agora 1.136 pessoas que apresentaram sintomas gripais e estão sendo monitoradas, 1.746 com monitoramento concluído e 2.800 que já testaram negativo.

Mais 37 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas, sendo 26 mulheres e 11 homens, elevando a 750 o total de casos positivos na cidade desde o início do monitoramento. Entre eles, são 13 óbitos, 119 pessoas em isolamento domiciliar, 602 curadas e 16 que estão internadas com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Há um óbito suspeito ainda em investigação.

Hospitalizados

Ao todo são 45 pacientes hospitalizados por causas respiratórias em unidades de saúde do município. Destas, 26 já testaram positivo para Covid-19. São 16 pacientes de Sete Lagoas, quatro de Paraopeba, dois de Abaeté, um de Capim Branco, um de Cordisburgo, um de Inhaúma e um de Papagaios. Quatro já tiveram resultado negativo para Covid e outros 15 aguardam resultados de exames.

Atualmente há nove pacientes internados no Hospital Municipal (sendo quatro em leitos de UTI), 27 no Hospital Nossa Senhora das Graças (oito em UTI), cinco no Hospital da Unimed (dois em UTI) e quatro na UPA 24 Horas, em enfermaria.

Entre os 45 hospitalizados, 31 estão em enfermaria. Dos 14 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, nove são por pacientes de Sete Lagoas, três de Paraopeba, um de Abaeté e um de Cordisburgo. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid na cidade é hoje de 31%.

A Prefeitura de Sete Lagoas reforça as recomendações das autoridades de saúde para que a população só saia de casa em caso de necessidade, higienize frequentemente as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas