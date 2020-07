Mobilização Social Digital é destaque em Sete Lagoas

A cidade recebeu elogios do Estado sobre divulgação de boletins da dengue e Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe de Mobilização e Educação em Saúde do Controle da Dengue, vem desenvolvendo neste período de pandemia do novo coronavírus a Mobilização Social Digital, realizando divulgações de assuntos pertinentes aos devidos cuidados a serem tomados para se proteger do coronavírus e também das arboviroses.

Em parceria com o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas, várias artes foram desenvolvidas e estão sendo publicadas nas redes sociais de parceiros, instituições e empresas, orientando sobre como se proteger de forma correta, formas de transmissão e os principais sintomas. O trabalho está sendo desenvolvido entre a equipe de Mobilização Social da Superintendência Regional de Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde.

Neste último mês, a equipe de Mobilização de Saúde do Município foi parabenizada pelo Departamento de Comunicação Social do Governo de Minas pela quantidade e qualidade de conteúdos publicados, o que colocou a Regional de Saúde, Sete Lagoas e os 34 municípios pertencentes em segundo lugar no ranking de publicações veiculadas em Minas Gerais.

Tais veiculações vêm apresentando resultados positivos no que diz respeito à propagação da dengue e da Covid-19. “Ao analisar o desempenho individual das URS no mês de junho, parabenizamos todas Regionais que alcançaram a meta mensal intermediária”, afirmou a Comunicação do Estado em nota. A meta anual de Sete Lagoas, que era de 140 ações de mobilização, foi superada com um total de 225 ações, perdendo apenas para Barbacena, que realizou 278 mobilizações.

“Deixamos aqui a importância de evitar a aglomeração de pessoas, usar sempre a máscara ao sair de casa, realizar a lavagem frequente das mãos, cobrir o nariz e a boca quando for espirrar ou tossir e evitar o contato físico. Aperto de mão, beijo e abraços devem ser evitados. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas. O melhor remédio, no momento, ainda é a prevenção”, diz o gerente da dengue, Adriano Marcos, que na oportunidade aproveitou para ressaltar a importância de não descuidar da prevenção contra a dengue, não deixando água parada em recipientes e higienizando sempre o quintal.