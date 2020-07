Covid-19: Minas confirma 90 óbitos nesta terça

Noventa mineiros mortos após serem infectados pela Covid-19 entraram para a lista de óbitos causados pelo coronavírus apenas nas últimas 24 horas – uma média entre três e quatro mortes por hora de segunda-feira (27) a esta terça-feira (28). Minas Gerais tem atualmente o alarmante número de 2.551 mortes provocadas pela doença, sendo que outras 122 ainda estão em processo de análise e podem ser confirmadas nos próximos dias.

A maior quantidade de óbitos detectados nas últimas 24 horas aconteceu em Belo Horizonte: são 24 mortes na capital mineira. Logo atrás aparece Contagem, que registrou 12 dessas 90 mortes.

As informações estão contidas no boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) na manhã desta terça-feira (28). O relatório também indica que 116.645 residentes em Minas Gerais testaram positivo para a Covid-19. Comparados os dados relatados na segunda e nesta terça, nota-se que 2.927 casos foram confirmados apenas nas últimas 24 horas, cerca de 121 novos diagnósticos por hora.

Em relação ao total de infectados, Belo Horizonte é a cidade com a maior concentração de moradores testados positivos para a Covid-19, uma vez que 17.714 dos infectados em Minas Gerais estão na capital mineira. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparece como o município com a segunda maior concentração de casos de coronavírus, são 12.036.

Fora essas estatísticas, a Saúde publicou também que a quantidade de cidades com casos confirmados em Minas Gerais pulou de 793 para 795 – significa que 93% dos municípios mineiros já apresentam casos de coronavírus. As mortes registradas aconteceram em 375 deles, e se sabe que a doença ataca de forma fatal principalmente aqueles infectados com idades acima de 60 anos e que possuem comorbidades, como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão.

Outro dado contido no relatório diz respeito à necessidade de hospitalização de mineiros que testaram positivo para a doença. De acordo com o documento, 12.718 dos infectados precisaram ser internados nas redes pública ou privada do Estado, sendo que os demais cumpriram apenas isolamento domiciliar no período determinado.

Entretanto, há ainda outro alerta referente à urgência relacionada a quadros respiratórios. Segundo a Secretaria de Saúde, a taxa de hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) cujo quadro sintomático é bastante próximo do provocado pelo coronavírus aumentou 1.115% se comparados os sete primeiros meses do ano passado com os já transcorridos neste ano.