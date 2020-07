Escolas estaduais de Sete Lagoas e região serão reformadas

Escolas Estaduais começam a receber os recursos destinados pelo deputado Douglas Melo

Investir em educação é garantir o futuro de uma nação. Essa foi a ideia do deputado estadual Douglas Melo, quando criou o programa de recuperação de escolas estaduais de Sete Lagoas e região. Nesta semana as primeiras escolas começam a receber recursos, para a compra de equipamentos e mobiliário.

Em 2019, Douglas Melo visitou todas as escolas estaduais de Sete Lagoas e se reuniu com todos os diretores para ouvir os problemas e as demandas de cada unidade. Assim, se deu início um grande projeto de reformulação da educação no município.

Ao todo serão mais de R$ 2 milhões de reais destinados para reforma de escolas, cobertura de quadras poliesportivas, compra de equipamentos e mobiliário.

Segundo o deputado estadual Douglas Melo, é o início de um grande projeto que se inicia e que vai mudar a realidade da educação da nossa cidade e da região. “Muitas escolas estão há anos sem uma reforma, sem reparação, com carteiras e cadeiras velhas, sem equipamentos adequados. Os profissionais da educação e nossos alunos precisam ter a melhor estrutura, o melhor equipamento para que possam desenvolver seu trabalho e nossos jovens seus talentos. Formar cidadãos de bem e com um futuro promissor”, explicou o deputado.

Primeiros recursos a serem creditados durante os próximos dias: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS:

E.E Professor Cândido Azeredo: R$50.000,00

E.E Doutor Avelar: R$50.000,00

E.E Ápio Sólon Cardoso: R$50.000,00

E.E Deputado Renato Azeredo: R$50.000,00

E.E Dr Olinto Sátyro Alvim: R$50.000,00

E.E José Evangelista França: R$50.000,00