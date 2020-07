Moreno embarca para Poços e deve ser a novidade do Cruzeiro contra Caldense

O torcedor do Cruzeiro, que adquiriu o ingresso virtual na internet para a partida contra a Caldense, nesta quarta-feira (29), já sabe: Marcelo Moreno pode ser a grande novidade da Raposa para o duelo contra a Veterana, no Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, às 21h30 (de Brasília).

Com imagens exclusivas, o clube proporciona ao torcedor que adquire o ingresso virtual várias informações de bastidores. E após o treinamento do time nesta terça-feira (28), na Toca da Raposa II, o atacante Marcelo Moreno foi filmado embarcando no ônibus que leva a delegação celeste para o Sul de Minas, local do jogo de amanhã.

As informações são de que o jogador, que foi desfalque contra a URT por problemas gastrointestinais, já está recuperado e, inclusive, participou do treino pela manhã no CT do Cruzeiro. Com isso, Thiago, autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre a URT, pode ir para o banco, e Moreno voltar a comandar o ataque cruzeirense diante da Veterana.

O torcedor que quiser acompanhar informações exclusivas do clube pode adquirir o ingresso virtual nas plataformas oficiais do clube na internet. O valor é de R$ 9,90 por jogo e os conteúdos são disponibilizados a partir de dois dias antes de cada partida.

O Cruzeiro precisa vencer a Caldense por três gols de diferença para se classificar diretamente. Caso conquiste apenas uma vitória simples ou por dois gols, terá que torcer para que o rival Atlético não vença o Patrocinense, no Mineirão.