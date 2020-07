Galo: nome de Keno aparece no BID e estreia pode acontecer nesta quarta-feira

Depois de desfalcar o Atlético no jogo contra o América, no último domingo, o atacante Keno, uma das principais contratações da equipe para 2020, já pode fazer sua estreia. O nome do atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira. Keno pode ser usado pelo técnico Jorge Sampaoli no jogo desta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, contra o Patrocinense, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Keno vai usar, no Galo, a camisa 11. Ele foi contratado após grande investimento do clube, junto ao Pyramids, do Egito, que o havia emprestado ao Al Jazira, dos Emirados Árabes. Aos 30 anos, Keno assinou contrato até 2023