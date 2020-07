Rapaz é assassinado na Av. Norte Sul, nesta segunda-feira (27)

Um homem foi assassinado nesta segunda-feira (27), na Avenida Norte Sul no bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas. A vítima não teve a identidade divulgada era conhecida como “Grande” e foi surpreendida quando estava no passeio, sendo alevajada com vários tiros.

A Polícia Militar já está no local. Médico do SAMU já constatou o óbito. Após os levantamentos de praxe pela perícia da Polícia Civil, será feita a remoção do corpo pelo serviço funerário, para o Posto Médico Legal.

* Em atualização