Exclusivo: Marcelo Bomfim, Superintendente Regional da Caixa em Minas falou para a Rádio Eldorado do Auxílio Emergencial

Em entrevista exclusiva no Bom Dia Eldorado com Leila Dias, nesta segunda-feira (27), Marcelo Bomfim, Superintendente da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais, fez esclarecimentos importantes sobre o pagamento do Auxílio Emergencial, pelo Governo Federal.

Após o governo ampliar o benefício de três para cinco parcelas a Caixa criou um novo calendário para pagamento, através de ciclos de acordo com a data de aniversário do beneficiário.

Segundo Marcelo Bomfim, com o novo calendário as pessoas nascidas em janeiro foi feito o crédito em conta poupança digital em 22/07 com o intuito de evitar aglomeração nas agências, mas que o saque em dinheiro foi liberado a partir do dia 25.

Já para os nascidos nos meses de fevereiro e março, ele informou que eles poderão fazer o saque em dinheiro no dia 1º de agosto, mas podem fazer pagamentos de boletos, compras pela internet utilizando o cartão de débito virtual.” Já tivemos bilhões utilizados nesta modalidade e podem fazê-lo pelo Caixa Tem. Em Minas já temos 11,5 bilhões já aplicados”, disse.

Com relação às famílias que recebem o Bolsa Família e Auxílio Emergencial, Marcelo Bomfim esclareceu que, todos beneficiários estão recebendo no final de cada mês e já estão recebendo a parcela 4 e no mês de agosto já receberão a 5ª parcela, que segue escalonamento através do número do NIS- Número de Identificação Social. “Quem recebeu duas parcelas na data do seu pagamento pode ser que receba a terceria e quarta e devem ficar atentas, mas todas que foram aprovadas receberão o valor integral de cinco parcelas, sendo 600, 00 cada uma,” explicou.

Para a pessoa que cadastrou e teve o benefício bloqueado, o Superintendente Regional da Caixa afirmou que, estas pessoas estão passando por um filtro de verificação pelo Governo Federal através da Caixa, Ministério da Cidadania e Dataprev. Elas também cumprem calendário de aniversário. “Para os nascidos de janeiro a maio podem procurar a Caixa levando o documento de identificação, após receber a mensagem para regularizar sua situação. Elas passam por uma checagem de dados para evitar fraudes e só receberão o auxílio se preencherem o requesitos previstos em lei, conforme amplamente divulgado”, argumentou Bomfim.

Ele esclareceu ainda que, existem mensagens também para cadastrados que precisam apenas para corrigir inconsistência o que pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem que possibilita o envio da documentação para regularização. ” São duas situações, corrigir pelo aplicativo ou comparecer em uma agência, mas obedecendo o calendário de acordo com a data de nascimento. Não entre em aplicativos, que não sejam oficiais da Caixa, fiquem atentos”, afirmou ele.

Ele frisou ainda que, todo o atendimento é feito de acordo com o calendário de aniversário, ressaltando o cumprimento das regras sanitárias pela Caixa para a realização do atendimento “Temos feito a higienização, cumprido todos os protocolos, mas é preciso do apoio da população respeitando o espaçamento, além da utilização de máscaras, dentro e fora da agência. Uma das medidas dentro da agência é utilização de 50% de ascentos,”explicou.

Ele informou ainda, que a Caixa já pagou R$128 bilhões, sendo R$11,5 bilhões em Minas, atendendo 65,3 milhões de pessoas. “É o maior programa de inclusão social e digital ajudando em um momento crucial para muitas famílias. A Caixa se posiciona em Sete Lagoas com três agências, como um banco importante não só de pagamentos, como um prestador de serviços através dos diversos programas sociais. Temos um carinho muito grande pelos municípios, que fazem parte deste pólo importante no Estado”, finaliza Marcelo Bomfim.