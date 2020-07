Covid-19: China registra maior número de casos diários da doença desde março

A China registrou 61 novos casos do novo coronavírus nesta segunda-feira (27), maior avanço da doença no país desde o dia 6 de março, quando 75 pessoas foram contaminadas. Segundo nota da Comissão Nacional de Saúde (NHC) do país, 57 dos 61 casos tiveram origem em transmissões domésticas, e 41 deles foram registrados na província de Xinjiang, no noroeste chinês – a região, que passa por um surto da doença, já confirmou 348 casos de covid-19. Outras 14 contaminações ocorreram em Liaoning, além de 2 em Jilin, ambas províncias na região da divisa da China com a Coreia do Norte.

Ao todo, a China soma 83.891 casos confirmados e 4.634 mortes pelo novo coronavírus. Segundo o NHC chinês, há 339 casos ativos do vírus na região continental do país – isto é, excluindo as regiões administrativas de Hong Kong e Macau, e o Estado insular de Taiwan.

Hong Kong

O governo de Hong Kong decidiu reforçar as medidas de isolamento social para conter uma nova onda da covid-19, após 145 novos casos serem confirmados nas últimas 24 horas, um recorde na região.

Residentes de Hong Kong não poderão se juntar em grupos com mais de duas pessoas, enquanto restaurantes ficarão fechados por sete dias, a começar pela próxima quarta-feira (29). Ao todo a região administrativa soma 2.778 casos e 20 mortes causadas pelo novo coronavírus.

Japão

No Japão, Tóquio reportou mais 131 infectados nesta segunda. Com isso, a região metropolitana da capital japonesa ultrapassou os 5 mil casos de covid-19 identificados só no mês de julho. Ao todo, Tóquio soma 11.345 infecções, cerca de um terço dos 29.452 casos em todo o Japão, que no domingo confirmou 830 contaminações, segundo dados do Ministério da Saúde local.

Vietnã

Após confirmar, neste fim de semana, seus primeiros casos de covid-19 após mais de três meses, o Vietnã somou mais 11 contágios nesta segunda. Todos os casos estão relacionados a um surto em um hospital da província central de Danang, segundo o Ministério da Saúde do país. O Vietnã, que ainda não reportou nenhum óbito por covid-19, chegou a 431 casos da doença.

Austrália

Na Austrália, a cidade de Victoria, segunda mais populosa do país, segue reportando um aumento em casos diários. Nesta segunda, mais 532 australianos foram adicionados aos registros de contaminações na região, número que representa o recorde local.

Indonésia

Já a Indonésia, país mais afetado pela covid-19 na Ásia oriental ultrapassou a marca de 100 mil infectados, enquanto as Filipinas somaram mais 1.657 casos, para um total de 82.040.